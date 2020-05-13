沙烏地阿拉伯能源大臣阿卜杜勒-阿齊茲·本·薩勒曼表示，沙烏地及其盟友自願額外減產近120萬桶/日的舉動將有助於加快原油市場的復甦。「這樣做的目的是為了加快市場的復甦，而不是因為我們認為市場狀況正在惡化。」

週一，沙烏地宣佈6月自願單方面減產每天100萬桶，這將使石油產量降至18年來的最低水平。此外，科威特和阿拉伯聯合大公國6月將分別額外減產8萬桶/日和10萬桶/日。

沙烏地突然宣佈擴大減產規模讓市場感到驚訝。根據此前達成的OPEC+減產協議，沙烏地已經承諾5月的產量將比4月減少380萬桶/日。此外，沙烏地曾一度表示不會獨自承擔減產的責任，並不惜與俄羅斯通過價格戰爭奪市場份額。

阿卜杜勒-阿齊茲說：「總體而言，我們看到需求和經濟指標有所改善，這比我們3月和4月的情況要光明得多。」

上個月，OPEC+達成了創紀錄的減產協議：將自2020年5月1日起減產970萬桶/日；自2020年7月1日至12月減產770萬桶/日；自2021年1月至2022年4月減產580萬桶/日。

儘管尚不清楚970萬桶/日的減產是否足以平衡石油市場，但近幾周原油價格一直在上漲，布蘭特油價較4月21日的最低點上漲了約10美元/桶。

在沙烏地及盟友宣佈額外減產協議後，國際油價應聲上漲，布蘭特油價盤中上漲約5%。但隨著市場開始懷疑沙烏地是否有能力兌現額外減產承諾，油價開始下跌。5月11日，WTI原油期貨下跌2.4%，報24.14美元/桶；ICE布蘭特原油期貨下跌4.3%，報29.63美元/桶。

「我們將需要瞭解在更廣泛的OPEC+協議下各國的履約情況，因為這將告訴我們整個OPEC+是在進行額外的減產，還是在彌補某些履約不佳的產油國的表現。」荷蘭銀行大宗商品策略主管帕特森（Warren Patterson）指出，伊拉克近年來在履約方面劣跡斑斑，根據協議，該國應該自5月1日起減產100萬桶/日，但許多市場人士認為這是無法實現的。

過去幾年中，沙烏地通常要等到OPEC 6月的會議之後才宣佈新的生產決定，但昨天的減產聲明凸顯了當前所構成的市場威脅的嚴重性。低迷的油價已經給沙烏地造成了沉重的財政壓力。當天早些時候，沙烏地宣佈了一系列緊縮政策，包括大幅提高增值稅、取消公務員的津貼。

不過，沙烏地突然宣佈願意承擔額外的減產重擔也不無風險，可能讓其他協議參與方覺得其姿態不再強硬。在代價沉重的價格戰草草收尾之後，其他產油國已經發現沙烏地願意為了拉高油價而做出更多讓步。儘管5月才剛剛過去一半，但哈薩克等國並沒有兌現其協議規定的減產承諾。

但顯然，沙烏地並沒有覺得帶頭自願減產是示弱的表現，而是將這一舉動視為重要的槓桿作用，期待能夠鼓勵其他產油國改善履約情況並主動擴大減產規模。

另外，沙烏地此舉可能也是為下月OPEC會議上的談判積攢談判籌碼。有消息稱，產油國準備從7月起將減產規模縮小約200萬桶/日。但如果OPEC+國家沒有認真履行減產義務，或者原油需求進一步疲軟，那麼可能需要進一步延長當前970萬桶/日的減產水平。

沙烏地的舉動贏得了一些方面的讚譽。阿曼石油和天然氣部長穆罕默德·拉姆希表示，新的減產措施「肯定將有助於穩定市場」。

至於是否還需要進一步減產，OPEC消息人士指出，現在決定還為時過早。他說：「我認為所有選擇都是開放的，這取決於我們下次開會時市場的走勢。」

(中時電子報)