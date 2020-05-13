美國喬治亞州一名男子搬進新家後，時不時會聽到蜜蜂拍打翅膀的「嗡嗡嗡」聲響，他知道家裡有蜂巢，不過2年後，他請專家移除蜂巢，這才驚訝發現，家中的蜂群不在少數，天花板內竟躲了10萬隻蜜蜂。

A Georgia man discovered an infestation of approximately 100,000 bees living in the ceiling of his recently purchased home https://t.co/Brwm4rrJ6S pic.twitter.com/PmsMcIipfh — CNN (@CNN) May 11, 2020

美國有線電視新聞網（CNN）報導，喬治亞州男子蒙哥馬利（George Montgomery）2018年春天買了一幢二手屋，當時他就知道新家裡住有蜜蜂，因為時不時會聽到蜜蜂拍打牆面時發出的嗡嗡嗡聲響，當時蒙哥馬利並不以為意，因為他相信蜜蜂不會對他造成威脅。

今年2月，天氣轉熱，蒙哥馬利在庭院除草時屢屢被一大群蜜蜂干擾，他這才下定決心要移除蜂巢。

上周，除蟲公司到他家進行移除工作，透過紅外線熱成像儀，除蟲公司確定蜂巢位置就在房間天花板，打開天花板後，他們使用客製化的蜜蜂吸塵器將一隻隻蜜蜂吸進特製收集箱，一共吸滿了3箱，除蟲公司推測，蒙哥馬利家恐怕住了10萬隻蜜蜂。這個數字相當驚人，因為一般來說，一個普通的蜂群只有約1萬至8萬隻蜜蜂。

蜂群移走後，除蟲公司也摘除重達60磅（約27公斤）的蜂巢。

這10萬隻蜜蜂後來被除蟲公司的員工收養，送到他的一處房產和另外100個蜂群共同生活。

(中時電子報)