川普和裴洛西是出了名的死對頭

就在美國副總統彭斯（Mike Pence）的幕僚新冠肺炎確診後，總統川普和他彼此保持距離，以免眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）代理總統的情節成真。

據《每日郵報》（Daily Mail）12日報導，一名川普政府高級官員透露，他們諮詢白宮醫療團隊後，近期正保持一定的距離。按照美國憲法規定，萬一正副總統死亡或不能視事，就要由眾議院議長代理總統。

「我們一定要很小心，瘋狂南希將是徹底的災難，」川普周二推文說，「而美國絕不能成為共產國家！」

(中時電子報)