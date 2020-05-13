陸金融資產重獲外資認可 4月增持人幣股債逾千億 03:042020/05/13 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 外資開始重新回流大陸股債市場，4月淨流入超過千億人民幣。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情恐慌過後，大陸金融資產的價值正重新獲得國際資本認可。最新數據顯示，4月外資流入大陸股債市場的規模已經超過3月流出額。據新浪財經報導，3月人民幣在岸股債市場合計流出約847億元（人民幣，下同）紀錄規模後，4月一舉逆轉，實現淨流入超過千億元。 其中陸股通北向資金流入約533億元，債券市場上外資淨增持約504億元。 (旺報 ) #外資 #市場 #陸股 #人民幣 #規模 也許您會感興趣 推薦閱讀 股債給力 2019投信齊進補 04:102020/05/09 金融．稅務 中市推紓困9箭！盧秀燕到市場行銷助攤商 13:532020/05/10 政治 人民幣微幅升值 中間價升19點 10:382020/05/11 財經 南市菜市場宅配三牲四果 瞄準周邊工業區 13:042020/05/11 社會 工商社論》評估「數位人民幣」的衝擊 04:102020/05/12 財經要聞 人民幣貶值 國銀大陸分行 Q1獲利減三成 04:102020/05/12 金融．稅務 權證星光大道－元大證證券 華通 外資升目標價 04:102020/05/12 證券．權證 人民幣在岸、離岸雙雙走跌 10:522020/05/12 財經 4月最慘已過 外資首聚焦百貨股王寶雅 14:412020/05/12 財經 永樂市場25歲男搶奪8旬婦人 檢1個月內偵結起訴 15:192020/05/12 社會 兩岸熱門新聞 清朝宮女嬪妃為何脖子都掛一條白絹？為了方便皇帝 - 兩岸 - 旺報 疫後報復式反彈？外媒：陸V型復甦機率很低 - 兩岸 東非蝗災再起 規模暴增20倍 70年來最大 - 兩岸 有個地方不屬於大陸 卻說漢語、高達9成是華人 - 兩岸 - 旺報 陸金融資產重獲外資認可 4月增持人幣股債逾千億 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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