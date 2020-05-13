新冠肺炎疫情恐慌過後，大陸金融資產的價值正重新獲得國際資本認可。最新數據顯示，4月外資流入大陸股債市場的規模已經超過3月流出額。據新浪財經報導，3月人民幣在岸股債市場合計流出約847億元（人民幣，下同）紀錄規模後，4月一舉逆轉，實現淨流入超過千億元。

其中陸股通北向資金流入約533億元，債券市場上外資淨增持約504億元。

(旺報 )