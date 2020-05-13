松山警分局中崙所查獲毒品通緝犯，於其住處搜到大批毒品，光是安非他命價格就超過300萬。（翻攝畫面／胡欣男台北傳真）

另有數百包毒咖啡。（翻攝畫面／胡欣男台北傳真）

42歲邱姓男子毒品前科累累，近年遭通緝，上月底北市警松山分局循線逮捕他，除在其身上搜出毒品，又再住處查扣安非他命、摻毒咖啡包、神仙水等大量毒品，光安非他命就有近1.5公斤，黑市價逾300萬元。警方除解送歸案，刻向上溯源追查販毒網絡，擴大偵辦。

邱姓男子3年前曾被新北市警方查獲毒品，除在屋內查獲2公斤多的安非他命，還有9公斤神仙水與上萬顆壯陽藥，當時邱疑似吸毒後神智不清，警方都已上門查緝，他仍全裸在床上滑手機。警方查出，他用網路通訊軟體「約砲」名義，以6小時1000元價格，吸引男性上門吸毒「吃到飽」玩樂，警方據此逮捕多名藥腳。

上月30日傍晚，松山分局中崙所員警據報至萬華查緝，逮捕遭新北檢發布通緝的邱，並在他住處查獲近1.5公斤安毒與數百顆搖頭丸、一粒眠，另有200包毒咖啡與42瓶、1.9公斤的毒品神仙水。除滿屋子的毒品，警方還發現有分裝袋、電子磅秤、密封機等疑似販毒工具。

邱跟3年前遭查獲時，一樣供稱，毒品是要自己施用。3年前他也表示，上萬顆壯陽藥是自己要用，讓警方哭笑不得。訊後解送歸案送監執行，警方並報請北檢偵辦其販毒網絡。據了解，邱曾經做過大理石工程包商，經營不善，公司倒閉後，沉淪毒海，屢次以開毒趴為由供應、販售毒品，這次又被查獲大量毒品。

(中時 )