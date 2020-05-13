動保人士王文評在五股垃圾山推廣「TNR」成立犬隻保育場(翻攝自臉書／戴上容新北傳真）

動保人士王文評在五股垃圾山推廣「TNR」成立犬隻保育場，市府近年推動整治計畫，王文評表示，同意遷場卻遭動保處數次變更計畫，甚至下通牒要強抓狗，質疑有「在地政治人士」介入協調，因此12日發文臉書「動保處威脅」求救民眾；動保處在其臉書緊急回應，兩方已達成共識，非單方面緊急通知。

王文評12日在臉書「社團法人中華親善動物保護協會」貼出宣告「動保處威脅 6／1強行進入保育場抓狗」，王文評受訪表示，狗場願遷出五股垃圾山，新北市政府硬要剷除狗場且一再打翻雙方協議，他很擔憂300隻毛小孩遭受不人道對待、無處可去。

王文評表示，11日他一個人與動保處開會共同協議狗隻收留問題，兩方協議會將狗隻暫時移至「瑞芳收容所」，現場將會有獸醫提供犬隻醫療，他也會將他聘的工作人員移到瑞芳，負責任得保護犬隻健康。

王文評指出，未料12日下午5時許他就接到新北市動保處代理處長楊淑芳電話要「變更」計畫；王文評說，楊淑芳向他說暫時收留犬隻的地點將改到三峽豬舍，現場不會有獸醫等，王文評氣憤，市府一再變更協議、說話不算話，並拿出證明表示有「在地政治人物」介入。

動保處管制組長鄭順澤12日透過臉書回應，新北市政府動保處說明，5月11日雙方已於動保處達成共識，預計6月1日開始搬遷，在協會未找到合適地點前，基於毛寶貝福祉，動保處會陸續分批協助先行安置，待協會找到新地點後，再將毛寶貝領回，並非單方面緊急通知。

有關協會申請案遭退件主因是無取得地主的土地同意書，動保處將持續協助媒合可暫時安置的場所，幫助協會順利搬遷，唯有攜手合作，共同做好安置工作，才是對毛寶貝最好的方式。

(中時 )