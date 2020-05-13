新冠肺炎全球大流行，許多國家採取封城策略，隨著疫情有逐步緩和，有些國家擬鬆綁抗疫限制措施，盼經濟重啟。然美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）示警，如太早重啟國家經濟，可能引發第二波新冠疫情。美股12日收低，道瓊工業指數大跌457點。三大指數盤中全部大幅度轉跌，吐回近來漲幅。

道瓊工業指數重挫457.21點或1.89%，以23764.78點作收。標準普爾指數下跌60.2點或2.05%，收在2870.12點。市場憂經濟重啟成效不佳 道瓊下跌457點。

歐洲三大股市也收跌！倫敦FTSE 100指數上揚55.04點或0.93%，以5994.77點作收。法蘭克福DAX 30指數下跌5.49點或0.05%，收在10819.50點。巴黎CAC 40指數下挫17.72點或0.39%，收4472.50點。

(中時電子報)