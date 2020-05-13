新北市一名20歲的高職生，與同校16歲學妹擦出愛的火花，進而偷嘗禁果。男學生原本還沉浸在濃情蜜意裡，不料半途殺出一名男子，自稱是學妹的男友，不僅糾眾毆打他，還食髓知味，三天兩頭勒索「封口費」。

更惡劣的是，這夥人還喝令被害人赤裸半蹲在蠟燭上方「烤鳥」，甚至把他押到山區，逼他赤裸大跳日本卡通《小魔女DoReMi》的舞蹈，行徑相當變態。被害人的母親痛斥對方分明是「仙人跳」，堅持提出告訴。

小新自述，與學妹小倩交往的下場，竟是被當成私人提款機，還遭受「烤鳥」酷刑。（圖／本刊繪圖組）

新北市一名單親媽媽，最近察覺兒子小新（化名）行徑怪異，三、四月間不斷地換新手機，而且騎車老是出車禍，不但鼻青臉腫，還頻頻拿錢賠償對方。直到上月十日，放假中的小新，突然跑到公司向同事求援，一開口就要借二十萬元，並暗示同事替他報警，警方追查後，才知道原來小新誤入「粉紅陷阱」，一個多月來都在花錢消災。

原來就讀新北市某高職夜間部三年級的小新，白天在知名美式餐廳打工。卻在去年底認識了低一個年級的學妹小倩（化名），兩人熱戀了兩個月，也因情不自禁偷嘗禁果，卻因為學妹追求者眾多，加上有人在學校嗆聲，要求小新「不要橫刀奪愛，不能跟小倩在一起」。所以到了今年一月，兩人幾乎就不再連絡了。

小新媽媽氣憤的控訴，兩人分手不到兩個月，就有一名許姓男子出現，以小新與未成年少女發生性關係為由，除了不斷勒索錢財，也甩耳光或以球棒毆打小新。雙方第一次見面談判，小新就被押到了中和區連城路，某巷弄的民房地下室，除了拿球棒將兒子打倒在地，還要求他脫光衣物，半蹲在點燃的蠟燭上，甚至錄影為證，要以影片威脅兒子就範。

小新說，由於自己身上真的沒錢，許男與同伴當場搶走了皮夾裏的提款卡，逼問密碼後隨即出門領走了一萬一千元，還搶走自己手中的蘋果手機。四月十日當天，誤以為小新撞車，需要賠償對方的小新媽媽，親自與許男綽號「小胖」的友人，約在板橋見面付出了三萬元，雙方還簽下和解書。

原以為事情擺平了，沒想到，當天下午許男又約了小新見面，先在新莊體育場地下室甩他耳光，再把小新載到樹林區的大同山區，逼他跳日本卡通《小魔女DoReMi》的舞蹈並錄影，還勒索二十萬元，讓小新媽媽氣得直說：「真是無法無天了！」

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(中時電子報)