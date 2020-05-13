一場單純的校園戀情，只因跨越了肉體關係，卻引來惡煞，成了一名二十歲新北市高職夜校生的噩夢。原來，去年十一月，小新（化名）在班上同學的穿針引線下，認識了十六歲的學妹小倩（化名），兩人互動頻繁越走越近，不僅經常連袂在校園出現，就連放學後，也經常相約見面聊天，開始了熱戀期。

一個月後，兩人在學妹住處樓下社區公園裏聊天時，在昏黃夜燈下，兩人點燃了情慾，忍不住就在公園公廁裏跨越了禁忌話題，發生了性關係。小新也坦承，兩人不只一次，在公廁裏偷嚐禁果，滿足彼此肉體的需求。

許男（左）自稱是學妹小倩的男朋友，並多次毆打、勒索也曾與小倩交往的小新。（圖／翻攝自臉書）

小林說，熱戀期很快就過去了，接下來卻是無數的黑色糾紛。先是有男生自稱是學妹的男友，在學校警告自己「不要橫刀奪愛、不能和小倩在一起」。之後，又有許多傳聞耳語，學妹似乎交友複雜，有眾多的追求者。在不堪其擾下，決定逐漸與學妹疏遠，兩個月後，兩人幾乎就不再連絡了。

沒想到，今年三月自稱是小倩男友的許姓男子出現，以「小新與未成年少女發生性關係，會坐牢」為要脅，不斷勒索錢財，小新就在心生畏懼下，成了許男予取予求的對象。由三月十二日到四月十日期間，小新就被勒索了十一次，拿出了約二十八萬餘元。

小新與許男見了四次面，小林不是被呼巴掌就是被拿球棒毆打，不僅被逼裸體半蹲燭火上，也被逼赤裸大跳日本卡通舞，讓小新身心受創嚴重。期間更有五次，明明小新在學校上課，許男卻要求小新必須立即匯款，一千到五千元不等的金額，到他指定的銀行帳戶，彷彿將他當成私人提款機般肆意需索。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)