新北市一名二十歲高職夜校生，因為與十六歲學妹熱戀，跨越肉體關係，一個月內被勒索了十一次，四處借貸至少二十八萬元，只為了滿足對方的需索無度。四度見面，不僅被甩巴掌、球棒毆打，還被逼裸體半蹲燭火上凌虐，或裸體大跳日本卡通「小魔女DoReMI」舞。對方甚至還不罷休，還想勒索二十萬元，在警方追查下，事件才曝光。

高職夜校生小新的母親，除了不捨兒子被欺負，也大聲控訴「對方太過份了」，簡直是仙人跳集團。她說，今年三月，一名十九歲許姓男子透過臉書訊息連繫小新，自稱是小新學妹小倩的現任男友。許男一開口就說，「小倩只有十六歲屬未成年，小新卻跟她發生性關係，只要一提告，小新就會去坐牢，而且沒有七、八十萬元，可能無法解決事情」。

嫌犯多次在小新上課期間，透過通訊軟體要求他立刻匯款到指定帳戶，拿到錢後仍叫小新出來並痛毆一頓。（圖／黃耀徵攝）

但是，只要小新拿出五萬元，就可以擺平這件桃色糾紛。不懂法律的小新，就在一個月內被勒索了約二十八萬元。有一次兩人約在中和地區見面，許男逼著小新向一名綽號「小胖」的男子借錢，除了以身分證和駕照，還複製機車鑰匙當抵押，甚至錄下借錢宣言「借五萬元，還九萬元，一個月還一萬元」。只是沒幾天，許男就要求全數還清，否則多一天多一萬元債務，小新只好偷偷跟親友借錢，滿足許男要求。

小新說，許男還曾押著他到永和區一家通訊行，以十八期月付三千一百二十八元的方式，購買了一台總價約五萬六千餘元的蘋果手機，許男直接拿走轉賣套現。也曾押著他到桃園市一家當鋪，以機車行照貸款了五萬元，也都讓許男拿走了。

小新媽媽表示，許男等人更惡劣的是，連她都騙。四月八日晚間，她發現兒子拿著手機不放，隱隱約約還聽見他談到錢的問題，忍不住追問，沒想到綽號「小胖」的男子，竟然在電話中直接表示，兒子因為撞車，需要賠償五萬元，但考量他經濟不佳，如果兩天內解決，就可以打折拿三萬元就好。

四月十日上午她帶著兒子，約對方在板橋見面交錢，雙方簽寫和解書。沒想到，當天下午許男就約了兒子外出見面，先在新莊體育場地下室甩耳光，再載到樹林區大同山區，逼兒子大跳日本卡通「小魔女DoReMI」的舞蹈，錄影後還要勒索二十萬元。林媽媽氣的直說「真是無法無天了」。

小新為了脫身，只好佯稱可以回餐廳借錢。同事也才有機會報警，暫時結束了他這一個月來的噩夢。新北警方獲報後，已深入調查，也約談了許男與「小胖」，但兩人則堅稱全是債務糾紛，全盤否認勒索等行為。但小新媽媽則堅持提告，一定要為兒子討個公道。

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(中時電子報)