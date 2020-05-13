正當新冠肺炎牽動兩岸與國際政治角力之際，一支逾30艘的大陸船隊，已悄悄越過台灣海峽中線，在澎湖附近海域集結，夜以繼日地大肆盜採市價如同「黑金」的海砂。

一名大陸台商委託的投訴人「阿健」（化名）指稱，今年初以來，大陸盜砂船持續派出船隊直闖澎湖群島西南方約50浬處海域，悄悄盜採海砂，船隊中不只有載重量2至3萬噸的小型運砂船，更不乏載重量5至7萬噸的大型運砂船。

儘管行政院已強化海巡執法能量，仍有大陸船隊集結於澎湖群島西南方海域盜採海砂。圖為採砂船示意圖。（圖／報系資料照）

「以每噸海砂體積約0.67立方米計算，一艘大型採砂船每跑一趟，扣除油錢、補給與人工等成本，約可獲利新台幣5千萬元。」阿健指出，一月迄今，這批船隊盜採自台灣的海砂，至少有5百萬立方米，不法獲利超過新台幣60億元。

去年十月，海巡署曾查扣大陸採砂船及運砂船各一艘，澎湖地方法院首度依據《中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法》，判決船長六個月有期徒刑（易科罰金7萬2千元）、船員五個月有期徒刑，並全數沒入不法獲取的海砂，「台灣的罰則實在太輕，他們多跑幾趟就賺回來了。而大陸盜採海砂的罰則相當嚴苛，只要走私海砂利潤超過71萬人民幣以上（約新台幣284萬元），最高可處無期徒刑。」阿建透露，兩岸「盜砂」刑度相差懸殊，大陸不肖業者當然甘願冒險越界。

對於大陸業者跨越海峽中線盜砂一事，海巡署祕書室專委蔡宗憲表示，有關大陸違法採砂船的取締，已於「台灣淺堆海洋生態即刻救援」記者會中說明，不再回覆；此外，海巡署因每年油料和維修保養費用不足，加上防疫勤務增加，所以才申請編列紓困預算，目前預算執行狀況一切正常。

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(中時電子報)