根據海巡署統計，去年共取締並沒收7艘非法越界的大陸採砂船，拍賣金額共新台幣8千4百多萬元；今年則以驅離方式為主，故截至4月底為止，扣留大陸船隻數仍掛零。然而，一股「海上風雲」卻在台灣海峽無聲無息地翻湧，超過30艘的大陸採砂船和運砂船，近日頻頻越過海峽中線，肆無忌憚地在澎湖附近海域盜採海砂，而幕後的影武者疑與大陸福建省的「九州之星實業有限公司」（九州）有關。

「以每噸海砂體積約0.67立方米計算，一艘大型採砂船每跑一趟，扣除油錢、補給與人工等成本，約可獲利新台幣5千萬元。」阿健指出，依香港方面的交貨資料推估，一月迄今，這批船隊盜採自台灣的海砂，至少有5百萬立方米，不法獲利超過新台幣60億元，「目前約有30至40艘船，仍頻繁地跨越海峽中線盜砂，愈接近香港機場第三航道完工期，採砂船會愈來愈多，恐怕也會對台灣海洋生態造成巨大衝擊。」

不少大陸採砂船假借進入台中港報修或買賣零件名義，跨越海峽中線，集結於澎湖群島西南方海域盜採海砂。（圖／本刊繪圖組）

阿健透露，在福建省沿岸取得合法小規模採砂權的九州，2016年起負責供應砂石原料給香港機場第三航道工程，該工程原預計於20121年完工，但去年受香港「反送中運動」影響而停滯，如今正緊鑼密鼓地趕工。

阿建表示，由於香港機場第三航道工程的填海造陸面積，廣達650公頃，海砂需求估計至少一億立方米，今年初以來，九州無視兩岸海域分界，持續派出船隊直闖澎湖群島西南方約50浬處海域，悄悄盜採海砂，船隊中不只有載重量2至3萬噸的小型運砂船，更不乏載重量5至7萬噸的大型運砂船。

香港機場第三航道填海造陸工程進入趕工階段，遭揭露部分海砂為非法盜採。圖為香港機場第三航道空拍景象。（圖／翻攝香港機場臉書）

對於大陸業者跨越海峽中線盜砂一事，海巡署祕書室專委蔡宗憲表示，有關大陸違法採砂船的取締，已於「台灣淺堆海洋生態即刻救援」記者會中說明，不再回覆；此外，海巡署因每年油料和維修保養費用不足，加上防疫勤務增加，所以才申請編列紓困預算，目前預算執行狀況一切正常。

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(中時電子報)