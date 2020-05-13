大陸台商委託的投訴人「阿健」（化名）向本刊揭露，近期大陸盜砂船不但頻繁越界「撈金」，且盜砂船隊相當狡滑，為了將從台灣走私的大量海砂合法化，船隊會在海上進行階段性「洗砂｣作業。

「第一步先以買賣零件或報修的名義，透過台灣代理商向台中港取得補給或檢修紀錄，製造『越線』的合法理由，同時派一、二艘空船靠近台中港附近海域，再關掉定位系統，掩飾船隻航行軌跡。」而「洗砂」的第二步，則是船隊在回香港交貨前，透過菲律賓等地人士偽造「海砂出口證明單」，傳真給採砂船帶回香港報關，「香港海關只看產地證明，不會細究每一艘船的航行路線。」阿健說，這樁偷天換日的買賣，安排頗為細膩。

本刊調查，隨著大陸基礎建設及公共工程需求逐年提升，海砂已供不應求，市價從2018年底每公噸人民幣240元（約新台幣960元）一路上漲，2019年底已突破每公噸人民幣300元（約新台幣1200元），一年內飆漲近三成，身價猶如「黑金」，促使盜砂行徑更加猖獗。

對於大陸業者跨越海峽中線盜砂一事，海巡署祕書室專委蔡宗憲表示，有關大陸違法採砂船的取締，已於「台灣淺堆海洋生態即刻救援」記者會中說明，不再回覆；此外，海巡署因每年油料和維修保養費用不足，加上防疫勤務增加，所以才申請編列紓困預算，目前預算執行狀況一切正常。

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(中時電子報)