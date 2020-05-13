為了加強防疫期間的海上查緝勤務，同時強化海防，行政院海洋委員會日前在「紓困1.0」方案中，編列逾一億一千萬元預算，如今卻仍有大陸業者侵門踏戶越界盜取海砂，讓許多立委無法認同。立委林為洲批評，「預算編列的目的與執行現況完全不符，有無落實執法，必須深刻檢討。」立委陳柏惟則指出，盜砂船大幅度挖深海床，恐有計畫地製造潛艦伏擊區、改變海底地貌，成為伏擊我方海軍與海運的有利條件。

林為洲表示，2009年4月26日，海基會與海協會在大陸南京簽訂《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》，啟動兩岸司法互助，但自總統蔡英文執政以來，兩岸互動即陷入冰點，無法合作打擊犯罪行為，「現在如果我方要求陸方強力遏阻採砂船越界盜砂，恐怕只會落得『已讀不回』。」

因此，林為洲要求法務部與海委會必須硬起來，更要比照防疫一般，層層不漏地防止任何想要侵入破壞我國經濟海域資源的船隻，強化稽查能量與偵辦效率，給予非法者即時恫嚇。雖然世界各國都在疫情中，但保家衛國我們絕不會有一絲片刻的懈怠。

立委陳柏惟指盜砂船大幅度挖深海床，可能製造潛艦伏擊區或改變海底地貌，成伏擊我方海軍與海運的有利條件。（圖／鄭清元攝）

陳柏惟也指出國防隱憂：「這些大陸盜砂船大幅度挖深海床，甚至可能有計畫地製造潛艦伏擊區、改變海底地貌，成為伏擊我方海軍與海運的有利條件。」他認為，針對盜採海砂的行為，《中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法》的罰則太低，而且台灣海峽中間的淺海地區「台灣淺堆」範圍太大，執法不易，未來應修法提高罰則，並加強海巡艦隊執法能量，及早發現入侵船隻，以「警察權和司法手段」有效反制，要防堵中國船東不懼我國法律，繼續大搖大擺的犯罪。

對於大陸業者跨越海峽中線盜砂一事，海巡署祕書室專委蔡宗憲表示，有關大陸違法採砂船的取締，已於「台灣淺堆海洋生態即刻救援」記者會中說明，不再回覆；此外，海巡署因每年油料和維修保養費用不足，加上防疫勤務增加，所以才申請編列紓困預算，目前預算執行狀況一切正常。

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(中時電子報)