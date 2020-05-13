台灣製鞋業在全球共有3000家鞋廠，每3雙鞋就有1雙是台商製造，今年以來，製鞋業受到新冠疫情影響，品牌大廠砍單逾8成，製鞋業龍頭「寶成」日前也傳出放無薪假。此外，根據本刊掌握的獨家消息，鮮為人知的全球第二大鞋廠──宏福實業（宏福），驚傳要裁員3萬人。

本刊記者多次聯繫宏福的在台部門，均無人回應。一名知情人士說，「鞋廠和品牌商都有明文協議不得對外發言，非常嚴格。」

台灣製鞋業聞名全球，每3雙鞋就有1雙出自台商企業代工製造。（圖／翻攝自網書）

一名製鞋業者透露，目前製鞋毛利僅約8％，「台灣鞋業現正面臨的頭號威脅，除了疫情，另一個不可說的祕密就是『NIKE生產蘋果化』，蘋果CEO庫克2016年升格為NIKE首席獨立董事後，近年曾在會議中拋出震撼彈，質疑『為何手機代工製造毛利率可壓到3％以下，鞋子代工製造卻有8％？』這無異成為製鞋業營運的一大挑戰。」

庫克身兼蘋果CEO與NIKE首席獨立董事，一手掌握全球手機及運動鞋產業脈動。（圖／報系資料庫）

「現在NIKE一堆高層來自微軟和蘋果，順勢把科技業的經營模式帶入製鞋業。不過，手機單一規格一次可量產1000萬支，而鞋子尺寸多，不同尺寸都要調校換模組，產業環境不同無法相比，因此業界還是會據理力爭，盡量維持毛利。」該製鞋業者解釋。

受新冠肺炎影響，全球消費力大減，運動鞋品牌商砍單8成，製鞋龍頭寶成執行長蔡佩君因而拍板宣布放無薪假因應。

製鞋業者感嘆，這1、2年製鞋業變化巨大，除了集體擔憂「NIKE生產蘋果化」，還有愈來愈多品牌商直接向供應商叫料，再到鞋廠生產，「在品牌商的嚴格監管下，成本完全透明，只剩代工費可賺，毫無拉高毛利的可能。」

庫克擔任NIKE董事後，意圖將NIKE生產蘋果化，讓台灣鞋業「皮皮挫」，加上近期疫情衝擊，據傳「神祕鞋王」張聰淵領軍的宏福將大幅裁員因應。（圖／報系資料庫）

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(中時電子報)