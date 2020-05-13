擁有「製鞋王國」美名的台灣，自新冠疫情爆發以來，品牌大廠砍單逾8成，連龍頭寶成也傳出將關閉越南廠及3000名員工放無薪假。此外，人稱「神祕鞋王」張聰淵領軍的「宏福實業」，更傳出越南廠將裁員3萬人。

宏福實業是全球第二大鞋廠，更是加硫鞋（以「加硫蒸氣技術」提高牢固度的鞋，如帆布鞋）第一大鞋廠，旗下包括「頂倢行」、「良興鞋業」、「得協鞋業」等多家公司，全球擁有15萬名大軍，長期替NIKE與CONVERSE等品牌代工，年產量超過1.6億雙鞋，產值1500多億元。

宏福為全球加硫鞋代工產量第一大鞋業集團，時下年輕人最愛的CONVERSE帆布鞋，就是宏福主要的代工商品之一。（圖／翻攝自宏福鞋業集團臉書）

原本宏福由於未上市而「默默無名」，直到6年前，在台北市豪宅「帝寶」降價求售的新聞中，宏福董事長張聰淵成為「買家」，宏福才意外躍上新聞版面。

低調的宏福董事長張聰淵，2014年因買下2戶知名豪宅帝寶，難得躍上新聞版面。（圖／報系資料庫）

73歲的張聰淵被業界封為「神祕鞋王」，一點都不誇張。5月8日，本刊記者實地走訪宏福所在的雲林縣（雲林縣為台灣製鞋重鎮），詢問斗六火車站附近十多家傳統老店，得到的答案都是「這邊做鞋的很多，但沒聽過『宏福』。」就連雲林縣政府建管處與商業司等單位，給的答案也只是「有印象但不清楚。」

頂倢行在雲林縣斗六市長安里設立的辦公室，目前負責採購業務。（圖／黃威彬攝）

本刊記者接著直驅宏福的登記地址「雲林科技工業園區長安里」，終於在省道旁一棟廠辦平房，找到「頂倢行」的招牌。本刊記者直接入內拜訪，只見辦公室裡約有十個人，屬於採購單位，主管因疫情滯留大陸，員工不願多談。

對門的陳姓阿嬤說：「我出嫁前，這家公司就有了。他們原本是在雲林縣莿桐鄉，後來才在這裡設辦公室。」「張聰淵大概70多歲，很有親和力，也很熱心公益，他只要知道誰有困難，都會出手幫忙。」

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(中時電子報)