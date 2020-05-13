嗆辣敢言的鄭家純（雞排妹），曾受訪時坦承自己現在單身，但有「固定的靈慾交往對象」（性伴侶），還表示自己需求不高，幾個月一次即可。日前本刊直擊她被一名保時捷男送回家，早在2月本刊還捕捉到有位「潮帽男」，不但負責接送、張羅吃喝，還載雞排妹到她的香閨過夜，對照她說「幾個月約會一次」的頻率，確實所言不假。

向來有話直說的雞排妹，前衛的「性自主」觀念，被許多年輕人視為偶像，自稱已單身一段時間的她，曾對媒體表示「肯定是有一些朋友在」，也認為交男友只有分手或結婚兩種結局，若沒有要結婚，就沒必要交男友。雞排妹雖自認需求不算高，但絕不是性冷感，「幾個月一次就差不多，發生過關係的，五十（人）是最低標準」。

整晚四處奔波的潮帽男，先後去了金香店、貨運行和寵物店。（圖／本刊攝影組）

五月七日晚間六點二十一分，本刊目擊一輛白色保時捷休旅車，開到雞排妹家門口，從副駕駛座下車的正是雞排妹，開車的男子見雞排妹進家門後，便轉往台北市中山區一家按摩店，短暫停留就驅車離去，一路直奔中壢；男子停車後，又邊走邊與雞排妹視訊聊天，不知兩人是何關係。但就在雞排妹到家一個多小時後，有輛白色凌志轎車直接開進她的住處，直到深夜人車都未離開。

採買完涼麵、滷味和雞排後，潮帽男就直奔雞排妹住處，到半夜都未離開。（圖／本刊攝影組）

早在今年二月，本刊便發現這輛凌志轎車的駕駛，出現在雞排妹身邊；二月二十五日晚間九點十三分，本刊在信義區近松山文創園區一處靜巷巧遇雞排妹，結束遊戲節目直播工作的她，獨自在路邊滑手機，貌似在等人，期間還嗅了一下髮尾，看來很滿意自己的髮香。

保時捷男送雞排妹回家後，先前往中山區一家按摩店，接著再到中壢。（圖／本刊攝影組）

不久，一名頭戴潮帽的男子，開著凌志轎車前來與她會合，潮帽男一下車，便迅速走到副駕駛座旁打開車門，等雞排妹入座再小心翼翼地關上車門，服務非常周到。雞排妹上車後，潮帽男先將手上的提袋放進後座，接著一路直奔雞排妹住家的停車場。

潮帽男送雞排妹回家後，不到三分鐘又開車外出，先後跑了幾家便利商店。潮帽男站在商品架前端詳一番，卻遲遲不能決定，先是拿起手機拍照，接著打電話和那端確認，最後空手離去。

到了三月五日傍晚近六點，潮帽男又離開雞排妹住家，開車出門跑腿，他先到內湖一家金香店採購，接著去貨運行，似乎是協助寄送貨物，後來又跑到寵物店。到了晚間九點多，潮帽男還採買了涼麵、滷味和雞排等食物，回到雞排妹住處吃雞排度良宵，直到半夜都未見他離開。

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(中時電子報)