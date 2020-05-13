雞排妹在十七歲時，因為不想依靠父親而離家出走，當起外拍模特兒，此時也交了一位大她十幾歲的工程師男友。後來她因替雞排店拍攝影片暴紅，男友無法忍受自己必須跟著曝光，於是向雞排妹求婚，並希望她退出演藝圈，才十九歲的她自然拒絕，兩人因此分手。

交過五、六任男友、近兩年單身的雞排妹，曾向媒體表示只要她認定是男友，就會向對方負責，其他因工作而結識異性，她都沒有太大興趣。回顧雞排妹過往的戀情，二○一四年三月，她在臉書自爆因為挺太陽花學運，被音樂人男友溫晉禾掐脖、拖行狠摔，更在記者會上聲淚俱下地形容「一切就像一場惡夢」，但不到兩個月，兩人又火速復合牽手逛街。

雞排妹與音樂人溫晉禾交往期間多次分合，關係是剪不斷理還亂。（圖／翻攝自雞排妹臉書）

不過，同年六月，雞排妹在溫晉禾出國之際，被拍到與諧星張立東看電影、共撐一把傘，讓男友相當不爽，八月再傳分手，當時雞排妹發毒誓「復合我就下地獄」，但一個月後又被媒體發現睡進溫家，當時她回應「飯要吃，ˍˍˍ」，雖沒說出後面三個字，仍被外界解讀為「炮友宣言」。之後雞排妹多次被拍到與不同男子吃飯約會或返家，但她從未承認對方是正牌男友。

與大陸女星趙奕歡穩定交往的李伯恩，曾被爆與雞排妹過從甚密，但雞排妹強調兩人並無曖昧。（圖／翻攝自趙奕歡微博）

二○一八年，雞排妹被爆出與歌手徐佳瑩的前男友李伯恩過從甚密，兩人不僅多次上演溫馨接送情，半夜還在李伯恩家密會五小時。不過當時李伯恩已有圈外女友趙奕歡，雞排妹也否認和他有曖昧情愫，表示去李伯恩家只是一起看日劇《有家可歸的戀人》，因為「他家有投影機」，並強調和李伯恩已相識四年，兩人「連曖昧都不是」。

追求者眾的雞排妹，曾表示交了男友，就會對他負責。（圖／17 Media提供）

同年雞排妹還自爆透過交友軟體，認識一名神似吳崢及孔劉的日本小兒科醫師，兩人穩定往來已有一段時間。由於這位醫師喜愛攝影，幫雞排妹拍了不少私密照，她也為了對方苦學日文，更每個月飛日本兩趟，男方也會來台灣見她，這段不受地域限制的感情，聽來十分甜蜜。但之後雞排妹再被問及日本男友話題時，僅承認「每次去（日本）都會見到面」，更改口「一直沒有說是男女朋友」，讓人一頭霧水。

對政治議題很有想法的雞排妹，曾大力為立法委員莊競程助選。（圖／翻攝自網路）

通告滿檔的雞排妹，近來主持起傳授性知識的節目，為粉絲解決疑難雜症。（圖／翻攝自網路）

如今雞排妹除了主持《深夜保健室》節目，幫觀眾解決各種性事煩惱，各類通告也排滿滿，演藝事業運極佳，加上還有固定約會的對象，單身兩年的她要不要交個願意負責的男友，好像沒那麼重要了。

向來大方談論性話題的雞排妹，曾與日本知名退役AV男優加藤鷹同台。（圖／翻攝自網路）

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(中時電子報)