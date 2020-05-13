小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（13日）新聞重點。

【1】防疫涉侵害隱私 在野提案修個資法

政府以防疫為由，對民眾實施手機定位監控，在野黨立委認為有侵害隱私權之嫌，民眾黨立委提案修改《個資法》，主張擴大個資保護，重視個資外洩的通知義務，為民眾「個資防溢」。國民黨立委李貴敏強調，在疫期結束後，政府應刪除所有資料，由各黨推派資訊、法律相關專業人士，監督政府刪除防疫期間蒐集的個資。

【2】我們賺艱苦錢 也很愛惜生命！KTV開門照唱 酒店業幹轟雙標

「我們賺艱苦錢，也是很愛惜生命的！」在台中市知名酒店從業15年的女副總昨表示，大家一樣都是在娛樂行業討生活，為何酒店、舞廳配合防疫不能營業，卡拉OK、KTV與夜店生意卻能照做？一樣都有客人上門消費、飲食喝酒，酒店消毒、防疫都很注意，卻被汙名化，政府每天踢皮球，沒人決定讓她們復業，許多人已在借錢度日。

【3】勞動部首度開放移工短期聘雇

新冠肺炎國內疫情趨緩，但多數班機取消，許多移工可能無法返國，雖然外交部日前同意展延簽證，但因勞動部仍未開放短期聘雇許可，部分移工恐面臨回不去又沒有工作的窘況，勞動部勞動力發展署首次開放短聘移工，今年3月17日至6月17日聘雇許可期間屆滿因故未能如期出國，且未辦理期滿續聘或期滿轉換的移工，原雇主可向勞動部申請聘雇該移工3個月或6個月聘雇許可。

【4】林志穎撕妻「粉絲倒追」標籤 「被我耽誤16年新人」

「凍齡男神」林志穎宣布與母親林金花、老婆陳若儀（Kelly）接下大陸真人秀節目《婆婆和媽媽》，3人首度在鏡頭前同框，該節目23日將在芒果TV上線播出。林志穎向來低調又保護家人隱私，這回破例答應媽媽、妻子在螢幕前曝光，點頭原因？他12日表示，愛妻早在20歲就出道，也拍過偶像劇，「若儀是被我耽誤16年的新人」，認為老婆努力經營IG，更經常分享保養、時尚等生活，擁有固定粉絲，「這次的真人秀算是圓我們家庭的一個夢」。

【5】武漢大篩檢 10天急測1100萬人

大陸新冠疫情恐有反彈風險，除了東北三省疫情頻傳，重災區湖北武漢市，近日再度出現社區感染，同一社區2天內有6宗確診病例。為此武漢市疫情指揮部11日發布通知，要求全市範圍內進行全民核酸檢測篩查「十天大會戰」，意思是各區在10日限期內完成有關安排，涉及1100萬人。

(中時電子報)