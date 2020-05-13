今年第一個颱風黃蜂昨晚生成，周末將最靠近台灣，氣象局代理長鄭明典在臉書PO出黃蜂的雲圖，指黃蜂看起來像一個「問號」，並提醒大家要注意與梅雨鋒面的交互作用。

鄭明典說，第１號颱風「黃蜂」的大小環流還在整合中，大環流是問號的主體，小環流則在左側前端，從雲圖來看，長得很像是個「問號」。

鄭明典表示，目前最要關注的是颱風與梅雨鋒面的交互作用，颱風北移代表熱帶水氣場北移，但是颱風卻會影響梅雨鋒面結構，值得細細觀察。

天氣風險公司氣象主播賴忠瑋表示，黃蜂颱風明後天會影響菲律賓呂宋島，接下來拐彎朝東北方向經過巴士海峽往台灣東南方海面及琉球南方海面移動，最接近台灣的時間會落在本周日。目前路徑的預測應該不致於直接影響台灣，然而也還不能完全排除這種可能性，周日南部的恆春半島及東部要多留意，周末有相關行程也要多關心未來幾天的颱風發展。

(中時電子報)