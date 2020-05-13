MSCI明晟於台灣時間今（13）日清晨公布最新半年度調整，全球標準指數的台股成分股新增矽力-KY（6415）1檔，潤泰全（2915）則遭刪除、轉列入全球小型指數成分股，全球小型指數的台股成分股則新增13檔、刪除3檔。上述調整將在5月29日盤後生效。

MSCI明晟此次全球標準指數（MSCI ACWI）成分股的半年度調整，台灣成分股新增、刪除各1檔。矽力-KY自全球小型指數成分股轉進，成為全球標準指數新增台灣成分股。潤泰全則遭刪除，轉列入全球小型指數成分股。

全球小型指數成分股部分，台股成分股此次新增13檔，包括泰山（1218）、金像電（2368）、潤泰全、嘉晶（3016）、華擎（3515）、世芯-KY（3661）、合一（4743）、茂林-KY（4935）、宜鼎（5289）、敦南（5305）、凌華（6166）、帆宣（6196）、和潤企業（6592）。

遭刪除的全球小型指數台灣成分股則有3檔，包括英利-KY（2239）、矽力-KY及恒耀國際（8349）。

MSCI分別在每年2月、5月、8月及11月進行權重及成分股調整，其中5月及11月為半年度調整，2月及8月為季度調整。此次調整將在5月29日盤後生效。

(時報資訊)