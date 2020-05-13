鴻海（2317）董事會通過2019年股利分派案，擬配發每股現金股利4.2元，創下歷年次高，盈餘配發率達50.48％，為近3年高點。以12日收盤價77.3元計算，現金殖利率達約5.43％。公司將於6月23日召開股東常會。

鴻海2019年合併營收創5.34兆元新高，年增0.93％，但毛利率5.91％、營益率2.15％雙創新低。歸屬母公司稅後淨利1153.08億元，年減10.66％，為近6年低點，淨利率2.16％亦創新低。不過，由於股本減少，每股盈餘（EPS）8.32元，則創近3年高點。

鴻海2020年4月自結合併營收3809.25億元，月增9.57％、年增0.3％，改寫同期新高。累計1～4月合併營收1.31兆元，年減8.74％，仍創同期第3高。集團尚未公布2020年首季財報，將於15日召開線上法說。

鴻海董事長劉揚偉先前指出，受新冠肺炎疫情影響，今年上半年市況看來是「2絕3窮」，預期在訂單遞延效益顯現下，第二季營收可望逆勢較首季回升，力拚上半年表現持平去年同期。法人看好鴻海第二季營收動能可望顯著躍升，回升至兆元之上。

(時報資訊)