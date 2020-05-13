台積電(2330)董事會核准配發第1季度每股現金股利2.5元，並核准1682億餘元資本預算案，以及再核准發行無擔保公司債，資金額度不超過新台幣600億元。

另外，因應新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情，台積公司變更今年股東常會地點為新竹國賓大飯店，這是台積電10多年來首度不在總部開股東會。

台積電董事會12日核准配發今年第1季每股現金股利2.5元，除息交易日為9月17日，將於10月15日發放。台積電去年股東會已通過，每季董事會將核准分配季度現金股利，今年全年每股現金股利將維持10元以上。

台積電董事會核准57.04億美元資本預算案，約新台幣1682億6820萬元，將用於廠房興建及廠務設施工程、建置及升級先進製程產能、建置特殊製程產能，並包含第3季研發資本預算與經常性資本預算。台積公司董事會還核准6475萬美元資本預算，約新台幣19億1006萬元，支應下半年的資本化租賃資產。

台積電董事會並核准在國內市場募集無擔保普通公司債，額度不超過600億元，約20億美元，以支應產能擴充及污染防治相關支出的資金需求。

台積電今年2月董事會，通過發行上限600億元的無擔保公司債，並於3月發行240億元無擔保公司債，4月初、4月底分別再發行總額216億元、144億元無擔保公司債，將2月董事會通過的600億元發債額度全數發行完畢。

(時報資訊)