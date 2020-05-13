工業電腦廠研揚（6579）2020年首季本業營運維持獲利，惟因新冠肺炎疫情衝擊持有的牧德股價大跌，業外認列金融資產帳面價值損失達1.41億元，拖累歸屬母公司稅後虧損0.34億元、每股虧損0.33元，為單季首見虧損、雙創新低。

研揚2020年首季合併營收13.98億元，季減11.02％、年減9.28％，為近7季低點。營業毛利4.54億元，毛利率32.52％，低於去年第四季35.43％、優於去年同期31.92％。營業利益1.19億元，營益率8.51％，為近2年低點。

法人指出，去年起適用的IFRS 9新會計準則，使企業持有的上市櫃股票價格變動，對業外損益影響程度加重。研揚投資牧德持股較多，由於牧德股價自年初的360.5元下滑至3月底的253.5元，產生較高的帳面價值損失，進而拖累研揚首季轉虧。

研揚2020年4月自結合併營收4.85億元，月增4.08％、年增0.46％，站上今年高點。累計1～4月合併營收18.83億元，年減6.96％，仍雙創同期次高。公司表示，主因疫情期間客戶運用研揚產品導入一連串防疫應用，帶動生產及銷售動能升溫。

研揚指出，客戶透過多項研揚人工智慧（AI）邊緣運算產品，進行各項防疫措施及協助疫苗研發，如整合嵌入式BOX PC於行動式X光機中、初步檢測疑似病患，整合進減少接觸的出任務機器人，BOX PC則應用在醫院中，進行戴口罩檢查與量測額溫。

此外，研揚板卡亦應用在美國疫苗研發實驗室的血液及病毒檢測儀器，協同加速疫苗研發工作。同時，面對疫情帶動在家上班、遠端視訊等需求，研揚也利用網路設備及UP板卡，瞄準相關商機、協助企業部署軟體定義廣域網（SD-WAN）設備。

法人指出，牧德股價已較3月中低檔明顯回升至350元之上，研揚第二季可望回沖認列帳面價值利益，加上本業營運動能在搭上防疫商機下轉強，預期業內外營運同步增溫可望帶動第二季營運恢復獲利、重返正軌。

(時報資訊)