阿嬌(鍾欣潼)和賴弘國結束14個月短命婚，但其實本來離婚消息要等到下半年才公開，未料卻提早外洩，而賴弘國也寫下千字文，訴說兩人過往的甜蜜，並表示阿嬌「不愛他了」，他的友人更大爆夫妻的無性生活，男方給外界就是受害者形象，不過現有爆料指出，阿嬌早對他心死，嬌媽更已看穿女婿，緊守女兒財庫。

據《鏡週刊》報導，阿嬌和賴弘國的財力本就女強男弱，但男方愛炫富口袋卻不夠深，加上很多昂貴名牌其實都是阿嬌自掏腰包，最後她卻被指是敗金女，另外，賴弘國過往的私生活，幾乎負評不少，這讓阿嬌逐漸失去愛意，轉念不願為他生孩子。

而兩人本先分居協議，希望給雙方回溫空間，未料消息卻早洩，加上賴弘國常傳出會在診間分享婚姻生活，或在酒後抱怨阿嬌，離婚消息曝光後，他還試圖搶先帶風向，讓阿嬌徹底心死。此外，嬌媽似乎早看透女兒和女婿婚姻有異狀，主動要求把關阿嬌財庫。

賴弘國和阿嬌本有意在台北置產，只是當時嬌媽以怕她壓力太重，要女兒多研究，別太快下決定，並想掌控阿嬌的財政大權，「不想在台灣置產而鞭長莫及」，這樣看來嬌媽似乎已看穿女婿不靠譜，不想女兒最後人財兩失。

(中時電子報)