高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，投票將在6月6日舉行，挺韓、罷韓雙方砲火也越來越猛烈。一名網友指出，一堆人在說韓國瑜不好，但他至少不貪污，這點已經勝過很多政治人物，希望高雄人能好好珍惜。

從看板大戰、投開票所設置，挺韓、罷韓陣營近期不斷交鋒。罷韓民眾常說韓國瑜睡到中午、愛喝酒，PTT網友wwHui認為，「那又怎樣？至少韓國瑜不貪污阿！」大家會質疑，為什麼第二預備金颱風還沒到卻已經花了8成，「請問韓國瑜是會計師嗎？你們要不要問高雄有幾個紅綠燈？」

該網友認為，韓國瑜不貪污已經遠勝過於其他縣市的政治人物，「高雄人拜託你們要好好珍惜，別勞民傷財搞罷免了」。

面對罷韓來勢洶洶，高雄鋼鐵韓家軍版主、代表團隊發言的雷郁媚，與好友發起「1人1廣告」柔性支持行動，沒想到獲得廣大迴響，立刻認購一空，「400面廣告，代表400個挺韓的市民聲音！」主標語凸顯「清廉好市長」，「實名制」挺韓，紛紛在公車站牌廣告放上照片並署名。

（圖／摘自PTT）

(中時電子報)