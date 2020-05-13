今年第一個颱風「黃蜂」昨晚生成，氣象主播賴忠瑋表示，預計會在明後天影響菲律賓呂宋島，接下來拐彎朝東北移動，最接近台灣的時間將是本周日。目前預測不致於直接影響台灣，但也不排除此可能，周日南部的恆春半島及東部要多留意。

氣象主播賴忠瑋在「天氣風險 WeatherRisk」上發文表示，黃蜂颱風未來幾天的強度發展不會太快，預計在周日最接近台灣時的強度會在輕度颱風等級，因為進入菲律賓呂宋島南方的群島區域，再北轉影響菲律賓呂宋島後，才進入巴士海峽及台灣東南方海面。期間受地形破壞及陸地本身不利颱風發展，因此增強程度不會太顯著，但仍不可掉以輕心。

賴忠瑋指出，今天台灣天氣穩定，僅東部雲量偏多，有局部零星短暫陣雨，而山區有午後熱對流。前兩天影響台灣的鋒面雲系，已逐漸遠離台灣，風向也逐漸轉為偏東風，加上水氣減少，今天西半部都是晴朗少雲，但要留意空氣品質，整個西半部恐是對敏感族群不健康的橘色提醒等級。東半部因是迎風面，雲量偏多，偶有局部短暫陣雨。

賴忠瑋說，相對穩定的天氣可持續到周六，且從明起到周六將是炎熱的天氣，西半部多處高溫可上看33度，東部也會有31度左右。周日起天氣會有些變化，一方面是黃蜂颱風接近台灣東南方海面的影響，另一方面是鋒面雲系南移接近台灣，各地雲量會增加。而下周二鋒面南下，將開始一連幾天不穩定的天氣。

(中時電子報)