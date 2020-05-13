「寶島通訊社」發布最新民調，調查民眾對總統蔡英文以各政黨間的滿意度，其中，蔡英文的聲望來到高點，有高達74.6%的民眾對蔡的執政感到滿意，對未來四年執政信任度也突破了六成！民進黨滿意度(非常滿意+有點滿意)也約達七成，讓不少網友十分驚訝。

在「整體來說，請問您信不信任蔡英文總統？」題目中，有高達69.3%的民眾表示信任，其中30.1%選擇「非常信任」、39.2%選擇「有點信任」，而「不太信任」佔15.4%、「非常不信任」佔8.2%。「整體來說，請問您對蔡英文總統最近的施政表現滿不滿意？」題目中，蔡英文也以30.4%民眾非常滿意、44.2%民眾有點滿意的高分拿下。

而在台灣政黨表現中，國民黨的支持度卻降到低點，僅1.6%民眾非常滿意、17.9%民眾有點滿意，不太滿意的部分卻有39.7%、非常不滿意者則為29.9%；民進黨的部分則得到17.6%的非常滿意以及51.4%的有點滿意，不滿意部分則是14.8%、非常不滿意為10.5%。

民調數據公布後引發網友討論，表示「這個民調太誇張了吧，紓困做成這樣民進黨還可以自嗨」、「好扯喔，這是平行時空嗎？」、「民進黨這幾天明明就被罵爆」、「防疫紅利有這麼多？」、「民調冷冰冰，民心熱呼呼」、「這個離譜了！」、「國民黨的數字也太爛了吧」。

(中時電子報)