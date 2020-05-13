家登(3680)公布，擬將台南市新市區不動產賣予台積電(2330)，估計獲利約5.18億元，以目前股本7.4億元計，將貢獻每股獲利約7元。

家登台南廠區整併，決定將位於南科七路的不動產售予台積電，建物面積約1958.79坪，交易總金額6.6億元，預計處分利益約5.18億元，公司表示，處分資金將優先使用於因遷廠及產能重建之相關費用以及未來之相關公司規劃，期望提前備戰全球逐步升溫的半導體先進製程市場，同時建構更完整之半導體本土供應鏈於南科及樹谷園區；未來整體廠區規劃將以樹谷廠為核心，以增進生產效能並提升管理綜效。

家登公布自結4月每股純益0.42元，較去年同期的0.97元減少0.55元，主要是去年同期有處分投資性不動產及金融產品貢獻EPS 1.13元，若排除業外收益影響，今年4月本業EPS 0.42元，去年同期本業則為每股淨損0.16元之虧損狀況。

(時報資訊)