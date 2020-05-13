行政院政委龔明鑫表示，針對新冠肺炎勞工紓困貸款，勞動部原匡列500億元額度、提供50萬名勞工每人10萬元額度，截至12日中午申請件數已突破50萬上限。考量申請件數超額，將考量再加碼提高名額上限。

龔明鑫12日與勞動部長許明春前往玩咖旅行社，訪視「勞動部充電再出發訓練計畫」，實地瞭解企業辦理及勞工參與訓練情形。他指出，政府紓困政策為穩定就業、協助弱勢2大主軸，目前相對於國際及過去金融海嘯時期，台灣在穩定就業方面守得還不錯。

龔明鑫表示「馬步蹲得好，將來才跳得高」，針對勞工提供的相關紓困措施，除了提升職能的「充電再出發訓練計畫」外，在資金上也可充電再出發，只要穩定就業就能穩定家庭、穩住社會，將來開始復甦時才能做好準備，馬上直接再出發。

龔明鑫強調，穩定就業極為重要，勞動部除針對「減班休息」企業及勞工提出「充電再出發訓練計畫」，讓勞工學習新技能，也推動「安心就業計畫」，補貼減班休息期間薪資差額，並主動了解規畫減班休息的企業，視企業及員工需要給予協助。

勞動部表示，為協助受新冠肺炎疫情的企業與勞工，該部擴大「充電再出發訓練計畫」補助措施，企業辦理職業訓練課程補助提高為350萬元，勞工參加訓練課程補助訓練津貼時數上限提高每月為120小時。

(時報資訊)