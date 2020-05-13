無畏新冠疫情資金運用普遍保守，台康生技(6589)現金增資10.15億元成功募集到位，接下來台康將進行有擔保可轉換公司債募集金額新台幣3億元，預計於第2季底前完成募資，金額將全數投入研發，希望持續延伸產品生命週期及建構完整技術平台。

台康生技受惠CDMO業務持續成長及逐步認列自行開發產品EG12014第一、第二階段里程碑金、授權簽約金入帳，4月營收為8,935萬元，較去年同期成長幅度為1.7倍，營收連續6個月成長。

面臨新冠肺炎疫情肆虐，全球生技競賽同步展開。台康表示，除了積極參與並協助業界及學研單位發展新冠病毒快篩試劑、疫苗抗原及抗體藥物等開發，更提供將細胞株技術平台(EG CHO K1 sv)給疫苗開發廠商，加速其與美國國衛院(NIH)開發以新冠病毒完整S蛋白為抗原的抗新冠病毒疫苗合作項目，目前也與國內疫苗大廠國光生物科技簽訂合作意向書，提供其開發中的新冠疫苗未來所需的商業生產的產能。

(時報資訊)