英業達(2356)公布首季財報，因處分上海浦東筆電舊廠挹注業外約44億元，合計稅後純益達30.31億元，季增1.19倍，年增78.68%，EPS高達 0.85元，創單季歷史新高紀錄。

英業達處分上海浦東舊廠挹注業外收益，處分利益約人民幣10.23億元 (約新台幣44億元)，此外，第1季利息收入2.95億元、匯損 2.63億元，合計業外收益達49.12億元。

就本業部分來看，英業達第1季營收886.79億元，季減31.56%，年減22.8%，主要是受疫情衝擊。首季毛利率4.73%，營益率0.29%，雙率雙降，但在業外處分利益挹注下，使單季獲利年增逾7成，創新高紀錄。

受惠WFH及宅經濟等商機、遞延產品出貨挹注下，預估第2季本業表現會明顯優於首季，在雙率方面（毛利率，營益率）可望季增雙升，筆電、伺服器出貨量都將季增兩位數，其中筆電成長幅度最大，智慧裝置則持平。

(時報資訊)