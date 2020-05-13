瑞磁ABC-KY(6598)即將在6月上旬掛牌上市，COVID-19核酸檢測已提出緊急使用授權(EUA)申請，可望在5月15日正式銷售，有機會成為今年營運最大的成長動能。

瑞磁已成功開發出17項腸炎(17-Plex GI Panel)與20項呼吸道(20-Plex RPP Panel)多元體外診斷試劑，並取得美國FDA 510K上市許可，並透過自有銷售團隊推廣至美國地區中大型醫院。另外，12項真菌檢驗試劑、12項性傳染病檢驗試劑及28項下呼吸道檢測試劑亦於規劃開發進行中，未來將以每年推出1～2項自主開發診斷試劑產品為目標，持續針對美國600家大型醫療中心或實驗室進行推廣銷售，並持續進行技術授權。

瑞磁營運模式採取自行開發診斷試劑銷售以及技術授權兩種模式同步進行，今年受到疫情的影響，17項腸炎診斷試劑今年銷售將下滑，不過，20項呼吸道試劑出貨暢旺，而COVID-19核酸檢測有機會成為今年營運成長動能。

瑞磁在技術授權方面，可依疾病領域與銷售區域授權體外診斷試劑公司或第三方實驗室，除收取權利金外，並可同時銷售數位生物條碼與光學分析儀BioCode 2500，目前已成功授權全球最大動寵物檢測公司IDEXX、珠海麗珠試劑、Perkin Elmer、Danaher集團、中國國藥集團等多家國際大廠。

(時報資訊)