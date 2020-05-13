金管會公布最新裁罰案，指出2019年7月對南山人壽辦理專案金檢時，發現在保單核保作業、未妥善處置銀行通路及保險元不當招攬保單爭議等4大缺失，依違反保險法規定裁罰180萬元、予以2項糾正。

保險局指出，南山有保戶以保單借款方式購買投資型保單，且均由同一業務員送件、卻未明確說明保費來源，有影響核保風險評估正確性之虞，且公司核保作業亦未確實查證新保單的業務員報告書所列保費來源是否屬實，未落實評估保戶適合度政策。

其次，南山針對透過銀行通路招攬保單所衍生的消費爭議案件，有未確實記錄查證過程結果狀況，且對有不當招攬紀錄的業務員亦未註記控管，整體處理處理過程有欠妥適、不利落實招攬品質控管。以上2項缺失合計遭裁罰180萬元。

此外，南山業務員在招攬保單時，僅依公司所訂「錄音銷售過程紀錄範本」、以逐字方式向客戶宣讀，未對保單重要條款內容、除外責任及商品說明書等重要內容進行相關解說。在辦理保單上架審查作業時，亦有商品分析欠詳實等狀況。

最後，南山的廣告文宣及保單說明書，未參考範本及規定揭露產品資訊及相關警語，不利落實金融消費者保護，保單廣告文宣揭露資訊與基金公開說明書不一致，有易產生消費糾紛、未完整揭露目標到期債券基金相關風險等缺失，以上2項缺失遭核處2項糾正。

(時報資訊)