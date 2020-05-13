被控吸金16億遭判刑8年確定，入監前落跑的通緝要犯林健文，另涉嫌以「利邦投資顧問公司」及「柏瀚資產有限公司」等4家公司，4年期間吸金173億多元，有上萬投資人被害，檢調12日兵分6路搜索及約談「利邦」等公司熊姓女助理、徐姓男業務幹部等多人。台北地檢署訊後，13日以徐男涉嫌銀行法罪嫌重大，有勾串滅證之虞，聲押禁見。另檢方諭知熊女以10萬元交保。

至於利邦4公司實際負責人林健文，因另案遭通緝，檢方近日亦將再對他通緝。

調查局獲報，林健文自2014年6月至2018年9月間，與王國興等人合夥，成立利邦投資顧問公司、柏瀚資產等4家公司，林健文為擔任實際負責人，對外以私募基金招攬投資礦石，保證獲利等方式，宣稱半年息10％、1年息24％，最小投資單位為10萬元。

林建文透過徐男等大批業務員，對外招攬投資，與投資人簽定「資本市場(私募基金合議投資)合約書」，保證還本，期滿返回本金，吸引上萬人投資，吸金金額超過173億多元。

但林健文早在2012年8月間，以朗瑞公司名義，對外招攬「私募基金」、「合資契約」，以及「2個月後保證獲利買回」，共吸金16億多元。

林健文因涉朗瑞公司吸金案，被依違反銀行法等罪，判刑8年確定，台北地檢署囑託宜蘭地檢署代為執行發監，但林男早已落跑，北檢今年3月向法院聲請沒收20萬元保證金，並發布通緝。

(中時 )