小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（13日）財經重點。

【1】陸、韓、日解禁後，確診例又回升；印度更有逾7萬人感染！注意！ 亞洲第二波疫情再起

新冠肺炎疫情出現緩和跡象，全球政府正逐步解除封鎖措施，不料韓國、大陸與日本在解禁後卻出現確診病例回升，而印度的感染人數則突破7萬人，創下亞洲第二高，引發市場擔憂亞洲恐面臨第二波疫情危機。

【2】川普下令 美聯邦退休基金撤出中國

新冠肺炎疫情加深中美矛盾。一封白宮致勞工部的信件顯示，由於中國瞞報疫情，投資中國存在風險甚至涉及國家安全，美國總統川普因此下令撤回聯邦僱員退休基金在中國的投資。

【3】台積發債1,200億

晶圓代工龍頭台積電12日召開季度例行性董事會，決議再度在國內市場募集600億元無擔保普通公司債。台積電上次董事會已決議發行600億元無擔保普通公司債，實際已籌得450億元資金，若計入上次未發行額度加上此次新增加額度，今年在台籌資規模高達1,200億元資金，規模已創下業界新高紀錄。

【4】PCB三雄夯 內外資齊升目標價

PCB追逐戰再起，南電（8046）、華通（2313）、欣興（3037）股價輪番表態，並獲得瑞信、統一投顧等五大研究機構攜手調升推測合理股價，欣興與華通直接獲得國際資金真金白銀挹注，12日分居外資買超個股排行第二、第六位，逆勢衝破外資大賣台股困境。

【5】無畏疫情 15檔今年營收步步高

新冠肺炎病毒衝擊全球經濟，但從上市櫃近4月營收觀察，仍有金居（8358）、上銀（2049）、眾達-KY（4977）等15檔各擅勝場，今年來維持成長步調，營收逐月增溫，業績不受疫情干擾，獲多方資金關愛。

(中時電子報)