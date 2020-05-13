高雄市長韓國瑜距離罷免投票時間越來越近，國民黨中常委、高雄市議員黃紹庭近日受訪表示，韓若被罷免，帶給國民黨的政治危機，就很可能讓其他罷免勢力群起效尤，罷免其他藍營縣市首長，且台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜先前就有傳聞，綠營側翼要搞罷免。

港媒《中評社》今13日報導，對於「罷韓」案國民黨的衝擊，黃紹庭認為，就他所知，高雄地方不少人都希望請前立法院長王金平出來幫忙，若能藉其全高雄市農漁會系統的影響力，王登高一呼，凝聚藍營團結，力抗民進黨趕盡殺絕，再加上國民黨中央、立院黨團等支持，催出不同意票，罷韓通過率就會大幅降低。

但他也指出，高雄市府目前對罷韓的態度很清楚、也多次重申，都以「市政」和「防疫」為優先，對於黨中央成立「反罷韓小組」，他則強調，小組的工作是要助韓的「政績被發揚」，被非挑起政治對立。

黃紹庭最後表示，他相信520後，王金平和韓國瑜其中一方，會有進一步的表態。畢竟若韓被拉下來，將是國民黨地方執政的一大挫敗。

(中時電子報)