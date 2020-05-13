「隱匿」疫情古代就有？全球目前仍苦於新冠肺炎疫情（COVID-19）肆虐，不少國家也為是否隱匿疫情爭論，而台北故宮博物院近日翻出300年前的當時江西巡撫布蘭泰寫的奏摺，意外發現其企圖粉飾疫情，還被雍正皇帝抓包，雍正還爆氣在奏摺上狂罵。

「國立故宮博物院」在臉書上指出，日前故宮圖書文獻處人員整理文獻時，意外翻出一批和疫疾相關清代奏摺文書，內容載述雍正六年（1728）春夏之交時曾爆發過一場大規模流行病。當時，疫情蔓延區域包括江西、江蘇、安徽、湖南、河南，以及山西、陝西、甘肅、直隸、熱河廣大地區。據當時的資料顯示，染病者都一致出現「頭疼身熱」的病癥，但這種疾病似乎致死率不高，發病三至五天後即可自愈。

雖然這種疾病沒造成死亡，但是傳播範圍甚廣，疫情仍舊十分嚴峻，雍正皇帝十分重視，他還在甘肅巡撫莽鵠立（1672-1736）的奏摺上批示：「今歲時氣竟徧天（下），從來未聞，大奇！」

不過，就在各地官員紛紛投入防疫工作的時候，卻仍有白目的官員企圖粉飾太平，當時的江西巡撫布蘭泰就是一例。雍正皇帝曾詢問省內疫情狀況，但布蘭泰竟奏覆「民間多病」係因「飽食貪眠」，意謂疾病發生是因百姓好吃懶做，「並非疫氣流行」，企圖掩蓋疫情蒙混過關。

雍正批奏則批到爆氣(翻攝自國立故宮博物院 National Palace Museum臉書）

雍正皇帝閱後直接爆氣，機關槍式飆罵「所奏可笑之極」、「看你有些昏憒」、「精神甚不如」；最後大罵布蘭泰「係中才庸常人」，指其才能平庸，不堪大任。

對於布蘭泰說謊被雍正抓包痛罵，許多網友留言揶揄布蘭泰「江西巡撫就說贛話啊」、「原來由明君治理的天下 混日子吃飯的庸官也是不少！ 這種奏摺是把皇帝當……喔！ 超好笑的」、「這種粉飾太平的蠢話，真有既視感」，也有網友讚嘆「四爺」真讓人佩服。

(中時電子報)