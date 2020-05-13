蔡英文總統520將展開第二任期，人事布局正式啟動，傳駐美代表可能調整，且蔡英文已有屬意人選，國安會新任諮詢委員蕭美琴，成為熱門人選。對此，駐台日本記者透露，蔡英文可能會給蕭美琴3任務，其中一項就是促成蔡英文與美國總統川普會面。

日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫日前在政論節目表示，「我如果是蔡英文的話，會給蕭美琴3個任重道遠的任務，是可以做也必須做的。」第一就是促成川普與蔡英文首度對話，非通話，是見面會談，雖有大陸阻力，但川普可以不介意大陸反對，若有一個非常順暢溝通的管道，那川蔡會有可能會實現。

第二，矢板明夫提到，川普在推特批評很多人，包括美國在野黨、共和黨內的反對派、媒體等，但唯一不批評女兒伊凡卡，若蕭美琴駐美可能成為伊凡卡的朋友，因兩人語言相通、年齡相近，如果能搞定伊凡卡，基本上就能搞定川蔡會，兩人一握手，即使只有5分鐘的談話，對台灣來說也是一個最大的安全保障，就像堅強的防彈衣。

第三，矢板明夫認為蔡英文可能想讓蕭美琴成為台灣的「宣傳塔」，像是美國的伊凡卡、北韓的金與正，一下就能大大提高國家形象，也會是各國媒體的焦點，如果蕭美琴能透過美國媒體暢談台灣想法，那像是大陸崔天凱這些「老男人的外交官」，根本不會是對手。

(中時電子報)