台61線鳳鼻明隧道北上遭超高車輛誤闖，毀損消防管，一工處新竹工務段緊急封閉搶修。（新竹工務段提供／莊旻靜新竹傳真）

台61線鳳鼻明隧道北上遭超高車輛誤闖，毀損消防管，一工處新竹工務段緊急封閉搶修。（新竹工務段提供／莊旻靜新竹傳真）

台61線鳳鼻明隧道北上遭超高車輛誤闖，毀損消防管，一工處新竹工務段緊急封閉搶修。（新竹工務段提供／莊旻靜新竹傳真）

台61線北上鳳鼻明隧道因13日凌晨有超高車輛，裝置毀損隧道上方的消防管，交通部公路總局第一區養護工程處新竹工務段緊急封閉台61線北上鳳鼻隧道，進行消防管搶修，預估至13日下午5點止，請行經駕駛配合現場交通管制。

13日凌晨2時36分，因一輛超高車輛誤闖，車上裝置毀損鳳鼻隧道上方的消防管，導致大量水噴發，為了避免影響交通安全並維修，新竹工務段緊急封閉，也因施工管制，請欲行駛台61線北上車輛，改在竹4路口改行台15線。

新竹工務段也再次呼籲，鳳鼻明隧道限高4.6M，請大車駕駛務必遵守，違者可依道路交通管理處罰條例處罰，如造成隧道設施損壞，也必須負起賠償責任。

民眾欲查詢最新路況，可利用公路總局省道即時交通資訊網（http：／／168.thb.gov.tw），或撥打02-86875114及公路總局用路人服務中心免付費電話0800-231-035。

(中時 )