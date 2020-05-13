美國4月份的預算赤字7,380億美元創史上最高紀錄，科技股樂觀情緒減弱，美國重啟經濟活動後，第二波疫情復發恐懼升溫，加上總統川普有意禁止聯邦基金對中概股投資，週二美股下跌，跌幅介於1.89至2.77％，美股四大指數短期高檔震盪。台積電ADR下跌2.48%。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

1.量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

2.均線：支撐為月線（約在10,630點）附近，壓力為半年線（約在11,160點）左右。

3.技術指標：KD開口閉合轉為向下，9日K值大於於50，短線偏多整理但提防拉回。

觀察台股指數是否能守穩在月季線之上並續創新高，回檔是否量縮或上攻成交量大於20日均量，台股選股方向可留意第一季季報、4月營收佳、5G、半導體、PCB、NB/伺服器、高殖利率、宅經濟概念股、生技/防疫等。

(時報資訊)