鴻海（2317）宣布攜手影像應用系統單晶片（SoC）方案供應商索思未來科技（Socionext）及人工智慧（AI）晶片設計商Hailo，共同打造新世代AI智慧系統解決方案，將應用於邊緣運算影像處理服務，為智慧城市、醫療、零售及工業互聯網帶來更高的營運效益。

據研調機構IDC預測，全球AI市場至2023年商機將達984億美元規模。此次三方合作推出的AI智慧系統解決方案，以鴻海推出的邊緣運算裝置BOXiedge為主體，搭載Socionext高效能平行運算處理器SynQuacer SC2A11及Hailo-8深度學習AI處理器。

鴻海表示，此AI智慧系統解決方案可增強動態影像分析、影像分類及物件偵測的處理能力，在邊緣運算中即時處理分析超過20路的影像串流，並大幅降低相關業者投入所需成本，可望為市場帶來具高競爭力的邊緣運算AI應用服務。

鴻海指出，新世代的BOXiedge AI解決方案，可滿足市場中需仰賴低延遲、高傳輸率、高可靠性及高運算的應用場景，如智慧零售、智慧城市中，數百台攝影機進行店內或交通監看而產生大量影像串流，需要在地化、低延遲、快速處理的運算能力。

此外，在工業互聯網中，每秒的訊息運作串流亦相對重要。鴻海指出，當這些資料獲取、處理、推論、呈現等流程可於在地化的產線中運作時，將可大幅提升品管中的診斷缺陷，顯著提升成本效益。

鴻海指出，已基於此AI解決方案開發出外觀瑕疵檢測演算法，並布建於集團內不同產品線，成功改善產線製造準確度、由原先的95％提升至99％，並同時降低約3分之1的營運成本，特別是在瑕疵品維修與檢查費用方面。

鴻海S次半導體次集團系統晶片與解決方案事業處副總經理劉錦勳指出，產業人工智慧解決方案應用具備龐大的發展潛力，如醫療產業中的腫瘤偵測、血球檢測，或智慧城市中的機器人、無人搬運車導航。

劉錦勳表示，此次攜手Socionext及Hailo，共同打造出適合各產業應用的新世代AI解決方案，可為持續發展的智慧城市、智慧醫療、智慧製造與工業互聯網，帶來正向的節能效益與獨立運行的AI推論應用服務。

Socionext執行副總久保德章（Noriaki Kubo）表示，與鴻海、Hailo的策略結盟合作，可引導出更多的創新解決方案。目前不同產業的客戶均正大量發展AI需求，相信此產品可讓終端客戶體驗到更高效能、超低功耗、更多彈性與最低的延遲。

Hailo執行長暨共同創辦人Orr Danon表示，公司的Hailo-8深度學習處理器，具備大幅提升邊緣運算智慧裝置效能的能力，此項合作對邊緣運算驅動的多個產業影響甚鉅，新一代的晶片可為邊緣運算帶來新革命。

(時報資訊)