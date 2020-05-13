台灣鋼鐵集團旗下扣件大廠春雨(2012)12日董事會通過第一季合併財報。第一季營收19.37億元，較去年同期減少16%，營業利益1.11億元，年減28%；因業外損失拖累，稅後淨利0.16億元，年減91%，歸屬母公司業主淨利為0.02億元，年減99%，每股稅後盈餘(EPS)0.01元。

春雨表示，新冠肺炎衝擊導致市場需求大幅減少，導致首季營收出現衰退。由於產品組合得宜，本業持穩在獲利狀態，但因疫情造成台股下跌認列股票評價損失，加上印尼盾貶值產生的匯損，拖累第一季整體獲利表現。

展望第二季，台灣內需仍然穩健，中國在解封後的經濟活動逐步回歸正軌，上海子公司4月營收已觸底回升，惟需再進一步觀察印尼及歐美的經濟重啟與疫情後續發展。此外，包括台股在內的亞洲股市在4月份皆強力反彈，印尼盾亦逐步回升，預料在第一季產生之未實現損失，可望從第二季起陸續轉回。

(時報資訊)