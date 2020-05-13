杏仁哥臉書。

高雄市長韓國瑜的罷免投票將在6月6日舉行，挺韓、罷韓雙方都開始製造聲量，希望能有個滿意的投票結果；近來挺韓大將杏仁哥多次出聲為韓國瑜抱不平，昨日深夜又發文勸告罷韓方應「惜福」。

杏仁哥在臉書上表示，韓國瑜為了市民，日夜奔波，這樣一位親民，清廉的好市長為了想幫高雄爭取更多的資源，去選總統，卻被說成落跑，令人惋惜；杏仁哥認為，一個有良知的人，應該多去瞭解他，監督他，而不是罷免他，「他沒有貪污腐敗啊！」

罷韓擺明了是政治的追殺！杏仁哥呼籲高雄人該醒了，要罷免韓國瑜的人也要捫心自問，韓國瑜真的做得這麼差嗎？韓國瑜的支持者也不想跟你們對立，「但看你們無知的行動，讓我們這些支持韓市長的人，心如刀割，不禁鼻酸！」

民進黨已經在高雄執政30多年，弊案連連，換個人來做不好嗎？杏仁哥表示，希望高雄人別受政治的影響，團結一心，同心協力，打造更好的高雄，力拚經濟，高雄加油！

(中時電子報)