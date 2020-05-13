罷免投票倒數不到1個月，高雄市長韓國瑜仍以市政第一、防疫優先為重。畢業季馬上就要到了，韓國瑜為青年就業超前部署，釋出近500個職缺，並推出青年築夢高雄獎勵金，每個月能領1萬元獎勵金，最長可領1年。

韓國瑜在臉書表示，今年受疫情衝擊，不少青年學子可能馬上就要面臨畢業即失業的困境，為此高雄市政府超前部署，經發局與青年局、勞工局跨局處攜手合作，邀請高雄在地優質企業率先向青年朋友釋出近500個職缺，讓畢業青年免擔心。

「青年是國家的希望」，韓國瑜說，只要青年朋友有光明的前途，國家就能有光明的前途。12日韓國瑜與經發局長伏和中、青年局長林鼎超、勞工局長王秋冬等同仁，一起召開「暖心相守 挺青年」記者會，向大家報告這個好消息，不光是畢業的青年擁有更多就業選擇，市府也放寬暑期打工的名額，提供給有需要的學生，賺取生活費與學費。

韓國瑜感謝這些企業界的好朋友，未來市府會持續和企業合作，做到行政效率快速提升，讓企業和政府同步成長，並攜手為青年打造安居樂業的城市。

另外，青年局也推出「青年築夢高雄獎勵金」，現已開始受理申請，只要設籍在高雄的20～45歲青年，並符合資格，依評分標準排序前125位的青年朋友，每個月能領到1萬元獎勵金，最長可領1年，歡迎青年朋友開心返鄉、安心就業。

(中時電子報)