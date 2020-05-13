波音公司12日公布，4月毫無新訂單還被客戶取消108架飛機訂單，是今年以來第二度單月新訂單掛零，反映新型肺炎疫情爆發以來全球航空業需求降至冰點，使波音營運雪上加霜。

波音原先預定出貨的101架飛機也因疫情關係，生產進度受到延誤，如今難以確定何時出貨。自從737 Max發生兩起墜機意外後，波音訂單量每況愈下，待出貨訂單已降至5千架以下，創下2013年以來首例。

相較之下，空中巴士待出貨訂單7,645架，但受到疫情影響4月新訂單也只有9架。扣除掉客戶取消的訂單，今年以來空中巴士訂單累積299架。

疫情爆發以來各國實施旅遊管制，航空運輸需求銳減，已造成全球航空業1.6萬架班機停飛。疫情嚴重的美國航空需求更較去年同期銳減90％以上，使航空業瀕臨破產。波音執行長凱豪恩（David Calhoun）近日受訪時預警，美國航空業最快可能在9月就會有一家公司宣告破產。

(工商 )