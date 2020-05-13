全聯組合包比單買貴？關鍵解密..網：原來如此。（圖／翻攝自臉書社團《我愛全聯-好物老實説》）

大賣場的組合包因其優惠價格，而吸引民眾購買，但最近卻有網友發現，菇菌組合包特價比單買更貴，引發熱議，「一直沒買」，但眼尖網友點出關鍵，品牌與重量不同，當然價格也不一樣，下次仔細點看。

網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」中發文表示，菇菌組合中有鴻喜菇、雪白菇、金針菇各一包，總共「特價」62元。但...看到這三款菇類的單價，卻讓原PO傻住直問，是我數學不好嗎？

貼文曝光後，引發網友討論，「有發現到所以一直都沒有買」、「就說去全聯數學會變好」、「多幫你包裝一層，好拿又體面，當然要比較貴」、「也許可以問問看工作人員」、「三包裝起來，要多一次工，多個塑膠袋跟束繩」。

不過，眼尖網友點出關鍵，「菇菌綜合包內含有機鴻禧菇一包29元、有機雪白菇一包29元、一般金針菇一包11元，合計69元，便宜7元；而原PO拍的是鴻禧菇（好菇道）23元、雪白菇（好菇道）23元，價格當然不一樣，下次可以多看一眼，就會發現哪裡不一樣了。

(中時電子報)