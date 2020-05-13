台北市北投區昨(12日)晚發生一起街頭砍人凶殺案。大約晚間10點左右，1名楊姓男子走出捷運唭哩岸站時，突然遭到3名惡煞當街堵人，直接往男子身上一陣亂砍，造成男子身中多刀鮮血四濺，經緊急送醫後幸無大礙，但行兇男子已逃逸無蹤，警方正循線追緝中。

警方調查，唭哩岸捷運站旁昨晚10點，1名20多歲楊姓民眾手掌遭人砍傷，當場血流如注，鮮血散落在周邊道路，現場犯案的3名歹徒隨即逃逸。案發後，楊聲稱對方是債主，上前討債未果才動手，不過，警方今晨逮捕3名嫌犯，發現是楊男侵門踏戶，先到吳姓男子住家質問吳母，反遭吳男找人砍殺，警方現仍了解雙方關係，釐清犯案動機。

警方帶回24歲邱姓男子以及另外2人，他們聲稱是接到吳姓男子電話，指楊男到吳住家騷擾高齡母親，還說吳介入他的家庭，但吳當時並不在家，因而立即打電話叫朋友到場幫忙處理。

邱等3人隨即帶著刀前往，晚間10點多，邱等3人見楊男，立即用刀砍殺，過程中，楊用手抵抗，想要抓住刀刃，導致手掌遭砍傷。

楊被砍了以後，身上背包遺落在現場，慌亂中也不敢回頭撿拾，反遭邱等人撿起，觀看裡面是否有現金，可用於償還債務。附近民眾見狀立即報案，邱等3人現已被帶回派出所了解行凶動機。

(中時 )