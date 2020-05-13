受到新冠肺炎疫情影響，特力(2908)第1季稅後盈餘為1.22億元，年減31.46%，單季每股盈餘為0.25元，隨著疫情發展及相關零售防疫措施啟動下，宅經濟的升溫，也帶動特力家購物網銷售業績不斷成長，2020年第1季線上銷售業績年成長接近30%。

特力第1季合併營收為92.2億元，較去年同期減6.7%，營業毛利為24.69億元，年減12.2%，單季合併毛利率為26.8%，年減1.67個百分點，稅後盈餘為1.22億元，年減31.46%，單季每股盈餘為0.25元。

就業績結構來看，2020年第1季貿易營收47.5億元，占整體營收比重52%；零售營收41.5億元，占整體營收比重45%。

特力表示，貿易事業受到1月及2月份受到大陸工廠因新冠疫情衝擊而影響出貨，儘管3月大陸已逐漸復工，惟疫情已經蔓延至全球其他大部分地區，隨著歐美各國疫情轉趨嚴重下，本季貿易營收較去年同期減少4.2%，面對新冠病毒肆虐，全球經濟環境仍存在高度不確定性，特力貿易除了持續深化南進供應鏈，落實採購地區之多元布局，預備因應可能的景氣回溫以及全球大客戶緊急的出貨需求；伴隨著全球防疫機制陸續啟動下，相關防疫產品需求大增，特力貿易亦特別成立防疫產品的專責單位，運用強大的貿易網路，以滿足海外客戶之強烈需求，後續出貨將讓貿易事業體業績持續穩定成長。

在台灣零售事業部分，根據今年經濟部統計處公佈之「家庭器具及用品零售業」及「建材零售業」營業額，年衰退幅度分別為17%及4%，顯示整體零售環境仍面臨著嚴峻的挑戰，惟接下來隨著疫情逐漸趨緩，零售業績可望逐步回溫；隨著疫情發展及相關零售防疫措施啟動下，宅經濟的升溫，也帶動了特力家購物網銷售業績不斷成長，2020年第1季線上銷售業績年成長接近30%；面對外在環境帶來的不確定性，台灣零售持續擬定「以客戶為中心」的策略方向，持續強化服務行銷溝通，擴張服務性商品銷售，提供給客戶最多元且新穎的服務，打造特力零售通路之獨特性。

特力表示，第1季受到新冠病毒疫情之影響，本業營收較去年同期減少，儘管貿易事業及台灣零售之營運表現在本季受到肺炎疫情的衝擊，但特力將持續調整自身產品結構與強化財務體質且運用自身零售及貿易網絡，隨時應變客戶之需求，以及緩和疫情對營運造成的影響。

(時報資訊)