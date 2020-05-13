力達-KY(4552)董事會通過第1季財報，受到今年新冠肺炎肆虐全球影響，各地大規模停工及運輸限制等因素致使訂單需求銳減，加上提列備抵損失，稅後虧損0.39億元，每股虧損0.34元，是公司掛牌上市以來首次單季虧損。

因人民幣兌台幣較為弱勢，第1季合併營收為5.63億元，季減56.8％、年減56％；實際產能未達規模生產，固定製造費用攤提增加下，營業毛利為0.93億元，季減67.2％、年減61.8％，毛利率為16.5％；因應新冠肺炎等費用及備抵損失提列增加，營業損失為0.51億元，稅後虧損0.39億元，每股虧損0.34元，每股淨值為42.82元。

第1季產品營收比重，活塞機、螺桿機、渦旋機營收分別佔29％、54.8％及13.7％，其中兩級壓縮變頻螺桿銷售較同期逆勢成長4.7％，因在同級商品中省電效果顯著，較受中大馬力行業應用的青睞，佔螺桿機比重創高至18.8％，僅次於F變頻為第二主力商品，仍續為今年銷售重點。此外，E系列永磁變頻螺桿機正式上市，打造螺桿輕量化的經濟型款式，第1季起貢獻營收，預計加速取代活塞式的銷售。

研發進度上，低壓螺桿機正式研發成功，將在一連串測試及試產後，預計最快於第4季上市，螺桿主機則力拼年底前滿足整體螺桿7成自製率。全力生產及發展主流螺桿市場，整合上游及將利基型商品多元化是目前兩大營運重點，以隨時待總體環境景氣復甦。

因應新冠肺炎疫情，大陸第1季首度出現經濟負成長，上半年多場國際大型工業展覽皆延後至下半年舉行，針對眾多企業南進遷廠需求，公司積極把握更多海外商機以期分散區域風險。

(時報資訊)